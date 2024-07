पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं, बल्कि रोहित और द्रविड़ का हाथ थामा, जानिए क्यों ?

PM Narendra Modi With Team India: टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली विश्व विजेता भारतीय टीम ने दिल्ली में PM से मुलाकात की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है. सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आए हैं उसमें सभी खिलाड़ी PM से बात करते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं, बातचीत में हंसी-मजाक भी देखा जा सकता है. इसके अलावा PM ने सभी खिलाड़ियों के साथ फोटो भी खिंचवाई है .वहीं, जब विश्व कप ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवानी का बारी आई तो PM ने ट्रॉफी को टच नहीं किया बल्कि रोहित और कोच राहुल द्रविड़ के हाथ को थामकर रखा था. PM ने ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाया है. यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है.

PM ने क्यों टच नहीं की विजेता ट्रॉफी

दरअसल, कहा जाता है कि केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही आधिकारिक तौर पर नंगे हाथों से ट्रॉफी को छूने की अनुमति होती है, जिनमें प्रतियोगिता जीतने वाले खिलाड़ी और प्रबंधक या फिर कुछ अधिकारी शामिल हो. फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ भी ऐसा ही किया जाता है. ऐसे में इसी सोच को ध्यान में रखते हुए शायद PM ने अपने हाथों से विश्व कप की ट्रॉफी को नहीं छूआ हो.

पीएम ने पोस्ट शेयर किया

पीएम ने सोशल मीडिया पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों से मिलने को लेकर पोस्ट शेयर किया है. पीएम ने लिखा, "हमारे चैंपियंस के साथ एक बेहतरीन मुलाकात, 7 एलकेएम में विश्व कप विजेता टीम की मेज़बानी की और टूर्नामेंट के दौरान उनके अनुभवों पर एक यादगार बातचीत की.