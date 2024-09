KL Rahul: अगले सीजन IPL में RCB में शामिल होंगे या नहीं, केएल राहुल ने तोड़ी चुप्पी

KL Rahul on IPL 2025: अगले सीजन आईपीएल में क्या केएल राहुल (KL Rahul) दूसरी टीम की ओर से खेलते हुए दिखेंगे. ये बातें सोशल मीडिया पर लगातार हो रही है. दरअसल, आईपीएल 2024 में केएल राहुल और टीम के मालिक के बीच बहसबाजी हुई थी. जिसके बाद ये कयास लगने शुरू हो गए थे. अब लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान केएल राहुल ने IPL 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में जाने के बारे में बड़ा संकेत दिया. कीपर-बल्लेबाज ने आरसीबी में जाने को लेकर रिएक्ट किया है.

दरअसल, इंटरनेट पर वायरल हुए एक वीडियो में, इंटरव्यू ले रहा शख्स केएल से बात करते हुए नजर आ रहा है और वह शख्स कहता है कि वो केएल राहुल को आरसीबी की टीम में देखना चाहता है क्योंकि वह आरसीबी का सबसे बड़ा फैन है. इस पर लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ने रिएक्ट किया. केएल राहुल रिएक्ट करते हुए कहते हैं कि 'उम्मीद है कि ऐसा ही हो." राहुल का यह जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फैन्स अब कयास लगाने लगे है कि आगले सीजन में राहुल आरसीबी की ओर से खेलते दिखेगें.

