Phil Salt : फिल साल्ट का T20I में आया भूचाल, इंग्लैंड के लिए रचा इतिहास, ऐसा कर विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

Phil Salt record in T20 World Cup 2024: सुपर 8 के दूसरे मैच में इंग्लैंड (ENG vs WI) के ओपनर फिल साल्ट (Philip Salt) ने अपनी बल्लेबाजी से करिश्मा कर दिया. Phil Salt ने मैच में 47 गेंद पर 87 रन की नाबाद पारी खेली जिसमें 7 चौके और 5 छक्के लगाए. साल्ट ने 185 के स्टाइक रेट के साथ रन बनाकर धमाका कर दिया. साल्ट ने रोमारियो शेफर्ड के एक ओवर में चौके औऱ छक्के की बरसात कर डाली. रोमारियो शेफर्ड के द्वार फेंके गए 16वें ओवर में साल्ट ने 30 रन बटोरे, जिसने मैच को पलट कर रख दिया है. साल्ट ने रोमारियो शेफर्ड के ओवर में तीन छक्का और तीन चौका लगाने में सफल रहे. ओस ओवर ने मैच को पूरी तरह से पलट कर रख दिया. साल्ट के अलावा जॉनी बेयरस्टो ने 26 गेंद पर 48 रन की नाबाद पारी खेली, दोनों ने मिलकर इंग्लैंड को 18वें ओवर में ही जीत दिला दी. इंग्लैंड की टीम यह मैच 8 विकेट से जीतने में सफल रही. साल्ट को उनकी तूफानी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. साल्ट ने अपनी तूफानी पारी के दौरान कई रिकॉर्ड अपने नाम किए.

Phil Salt in first 37 balls - 49 runs.

Phil Salt in next 10 balls - 38 runs.



