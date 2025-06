बाबर-रिजवान-शान मसूद होंगे नजरअंदाज, ये खिलाड़ी बन सकता है तीनों फॉर्मेट का कप्तान

Pakistan New Captain for All Three Format: पाकिस्तान क्रिकेट में बदलाव की कहानियां आम हो चली हैं और अब एक और बड़ा बदलाव सामने आने वाला है. बीते कुछ समय पहले ही बाबर आज़म को कप्तानी से हटाकर मोहम्मद रिजवान को व्हाइट-बॉल टीम का कप्तान और शान मसूद को टेस्ट टीम की कमान सौंपी गई थी, लेकिन अब ताजा जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) टीम की कप्तानी को फिर से बदलने की तैयारी में है. हाल ही में न्यूजीलैंड के पूर्व कोच माइक हेसन को पाकिस्तान की सीमित ओवरों की टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति के साथ ही टीम के नेतृत्व में बड़े बदलावों की संभावना बढ़ गई हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मोहम्मद रिजवान और शान मसूद की कप्तानी जल्द खत्म हो सकती है और उनकी जगह सलमान अली आगा को तीनों प्रारूपों की कप्तानी सौंपी जा सकती है. बताया जा रहा है कि सलमान आगा ने चयनकर्ताओं, कोच माइक हेसन और पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी पर अपनी सोच और प्रदर्शन से अच्छा प्रभाव डाला है.

गौरतलब है कि साल की शुरुआत में ही सलमान आगा को टी20 टीम की कप्तानी दी गई थी, और उनकी अगुवाई में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 3-0 से हराकर सीरीज जीत दर्ज की थी. इसके अलावा उन्होंने वनडे और टेस्ट दोनों में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे वे एक ऑल-फॉर्मेट खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं.

इन्हीं कारणों से PCB अब सलमान आगा को टीम की पूरी कमान सौंपने पर विचार कर रहा है, और संभावना है कि जल्द ही उन्हें सभी फॉर्मेट्स का स्थायी कप्तान घोषित किया जा सकता है