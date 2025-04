PBKS vs KKR: 'इस गैप से तो डीटीसी बस भी....', सोशल मीडिया बुरी तरह मैक्सवेल पर बरसा

निश्चित तौर पर इसे पराकाष्ठा ही कहा जाएगा! और सवाल पंजाब किंग्स के मैनेजमेंट पर भी है कि आखिरकार ग्लेन मैक्सेवल (Glenn Maxwell) को नाकामी के बावजूद हर बार क्यों खिलाया जा जा रहा है. और मंगलवार को तो कोलकाता नाइट राइडर्स (pbks vs kkr) के खिलाफ हद ही हो गई. पिछले मैचों में तो मैक्सवेल भद्दे स्ट्रोक खेल कर आउट हो रहे थे, तो अब उनको सुनील नरेन की गुगली बिल्कुल भी पल्ले ही नहीं पड़ी. मैक्सवेल लेग स्पिन समझकर ड्राइव करने गए, तो गेंद टप्पा पड़ने के बाद अंदर आती हुई गिल्लियां बिखेर गईं. लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान किया उनके बल्ले और पैड के बीच बने 'विशाल गैप' ने. अगर सिद्धू यह देख रहे होते, तो अपने चिर-परिचित अंदाज में यही बोलते, 'इस गैप से तो डीटीसी बस भी गुजर जाती.'

कुल मिलाकर ग्लेन मैक्सेवल अभी तक पंजाब किंग्स के लिए बड़ा छलावा ही ज्यादा साबित हुए हैं. मंगलवार के मैच से पहले तक मैक्सी 5 मैचों की इतनी ही पारियों में 8.20 के औसत से सिर्फ 41 ही रन बना सके थे. और छठी पारी में 7 बनाने के बाद यह औसत और भी खराब हो गया गया होगा. बहरहाल, इसने पंजाब के करोड़ों फैंस को जरूर गुस्से से भर दिया है.

रचनात्मक कलाकारों ने अपनी 'कूची' निकाल ली है

