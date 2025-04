PBKS vs KKR: रहाणे की इस बड़ी गलती से हारा केकेआर, कैफ ने की कोलकाता कप्तान से यह अपील

Ajinkya Rahane's blunder cost match: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) में मंगलवार को करोड़ों फैंस को वह देखने को मिला, जो पिछले 17 साल में कभी नहीं हुआ. पंजाब किंग्स (Pbks vs KKR) 111 रन बनाकर इस स्कोर का बचाव करने के वाली मेगा इवेंट के इतिहास की पहली टीम बन गई. किसी को भी भरोसा नहीं हुआ कि नाइटराइडर्स 12 रन से एक जीता हुआ मैच हार गए! जी हां, जीता हुआ हम परिणाम से अलग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कप्तान अजिंक्य रहाणे (Anjinkya Rahane) से बहुत ही बड़ी गलती हो गई. और यह गलती के केकेआर की हार में बहुत ही बड़ी भारी भूल साबित हुई. और मैच के बाद पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ (Kaif raises finger on Rahane) ने हार के लिए सीधे-सीधे अजिंक्य को दोषी ठहरा दिया. वहीं, कैफ ने केकेआर कप्तान को नसीहत भी दे डाली.

आखिर कैसे चूक हो गई रहाणे से?

दरअसल रहाणे केकेआर की खराब शुरुआत के बाद आए थे. और जब वह कोलकाता को जमाने में लगे थे, तो युजवेंद्र चहल के फेंके अपने पहले और पारी के आठवें ओवर की चौथी गेंद पर उनके खिलाफ जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील हुई. उन्हें आउट दे दिया गया, लेकिन उन्होंने रिव्यू लेना उचित नहीं समझा. नॉन-स्ट्राइकर अंगकृष ने भी कप्तान से रिव्यू लेने को कहा, लेकिन रहाणे ने उनकी बात नहीं मानी और वापस पवेलियन लौट गए. लेकिन यह क्या!!! हॉकआई में आया रहाणे आउट नहीं थे. अगर वह रिव्यू ले लेते, तो उन्हें नॉटआउट करार दिया जाता. वहीं, यह चहल का पहला विकेट था. रहाणे की गलती केकेआर को इतनी भारी पड़ी की चहल चार विकेट चटका गए. और रहाणे की यह गलती यह केकेआर की हार की सबसे बड़ी वजह बन गया. इसी को लेकर पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने रहाणे पर उंगली उठाने के साथ ही उन्हें नसीहत भी दे दी

High time Rahane the team man becomes a bit selfish. He should realise, he is KKR's main batsman, he needs to take DRS if there is slightest of doubts.#KKRvPBKS — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) April 15, 2025

कैफ की रहाणे को नसीहत

मैच खत्म होने के बाद कैफ ने X पर लिखे पोस्ट में कहा,'यह एकदम सही समय है जब टीममैन रहाणे को थोड़ा स्वार्थी होने की जरूरत है. रहाणे को यह महसूस करना चाहिए था कि वह केकेआर के मुख्य बल्लेबाज हैं. अगर उन्हें थोड़ा सा भी संदेह होता है, तो उन्हें तुरंत ही डीआरएस की सेवा लेनी चाहिए.'

फैंस कैफ की बात का पूरा-पूरा समर्थन कर रहे हैं

He needs to realize that he is not a side character. He is the main guy for KKR. — Ankit Uttam (@ankituttam) April 15, 2025

रहाणे की बड़ी गलती ने उनके विकेट को सबसे बड़े टर्निंग प्वाइंट में तब्दील कर दिया

That's the turning point of this game — शिवसैनिक हर्षद अनिल भाटकर (@HarshadBhatkar) April 15, 2025

अगर ऐसा है भी, तो खेल बड़ों-बड़ों की गलतफहमियां दूर कर देता है. रहाणे को पक्का जोर का झटका लगा होगा