PBKS vs DC: आईपीएल चेयरमैन मैदान पर उतरे, कुछ ऐसे खाली कराया गया स्टेडियम, वीडियो से देखें

वीरवार को पाकिस्तान के ड्रोन हमले के कारण एहतियात और सुरक्षा कारणों के चलते धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (HPCA) में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच को रद्द करने का फैसला लिया गया. मैच रद्द किए जाने के समय पहले बल्लेबाजी कर रहे पंजाब किंग्स ने 10.1 ओवरों में 1 विकेट खोकर 122 रन बनाए थे. पाकिस्तान की ओर से हुई सैन्य कार्रवाई के गति पकड़ने की खबर के बीच पहले एचपीसीए स्टेडियम की एक फ्लड लाइट बंद की गई. इसके बाद एक और और फिर पूरे स्टेडियम की प्लड लाइट बंद कर दी गई. इसके बाद आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन अरुण धुमल खुद मैदान पर पहुंचे और उन्होंने सीमारेखा का चक्कर लगाकर दर्शकों से स्टेडियम से वापस जाने का इशारा किया.

The IPL Chairman requesting fans to leave the Dharamshala stadium..!!!



- Delhi Capitals & Punjab Kings fans .!!



pic.twitter.com/xjSWo7dUIa — MANU. (@IMManu_18) May 8, 2025

मैच शुरू होने से पहले जब बारिश के कारण टॉस में देरी हुई, तो उससे पहले भी सुरक्षा कारणों से स्टेडियम की फ्लड लाइट बंद की गई

🚨 BREAKING 🚨



Punjab Kings vs Delhi Capitals match in Dharamshala called off midway due to security concerns after initial rain delay. pic.twitter.com/grJw7oTIMw — Manni (@ThadhaniManish_) May 8, 2025

चेयरमैन अरुण धुमल की अपील के बाद हजारों दर्शकों ने स्टेडियम से अपने घरों की ओर लौटना शुरू कर दिया

🚨 BREAKING 🚨



Punjab Kings vs Delhi Capitals match in Dharamshala called off midway due to security concerns after initial rain delay. pic.twitter.com/grJw7oTIMw — Manni (@ThadhaniManish_) May 8, 2025

मैच रद्द होने के बाद फैंस भारत माता की जय...भारत माता की जय के नारों के साथ स्टेडियम से बाहर लौटते हुए