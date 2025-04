PBKS vs CSK: "उम्मीद है कि आपकी यह मासूमियत...', सोशल मीडिया हुआ प्रियांश आर्य पर फिदा

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) में जो तूफान युवा लेफ्टी प्रियांश आर्य (Priayansh Arya) ने मंगलवार को बल्ले से चेन्नई (PBKS vs CSK) के खिलाफ मचाया, वह पिछले 17 साल के इतिहास में किसी अनकैप्ड ने नहीं मचाया. घसीटा कम, हवा में ज्यादा मारा. 42 गेंदों पर 7 चौकों और 9 छक्कों से 103 रन की ऐसी आतिशी पारी खेली कि कई रिकॉर्ड इस तूफान में बह गए, तो कुछ नए रिकॉर्ड बने. वहीं, जिस अंदाज में प्रियांश ने खुद का क्रिकेट जगत से परिचय कराया, उसे देखकर सोशल मीडिया उन पर फिदा हो गया. और एक ही पारी ने उनके प्रशंसकों की संख्या रातों-रात कई गुना कर दी इसमें दो राय नहीं कि प्रशांत में व्यक्तित्व में सहजता, स्थिरता है. और यह अलग से प्रशंसकों को उनकी ओर आकर्षित करती है

Priyansh aarya, I hope you always maintain this innocence — Jagriti Mehta (@jagritimehtaa) April 8, 2025

बिल्कुल यह पारी एकदम अविश्वसनीय रही. जिसने भी देखा और सुना, उसने दांत तले उंगली दबा ली

HUNDRED FOR PRIYANSH ARYA IN JUST 39 BALLS.

WHAT A UNBELIEVABLE TALENT.

CRAZY STUFF.#KKRvLSG pic.twitter.com/G8YYiZhDmB — 𝔸𝕓𝕓𝕪_🐬 (@A_b__07) April 8, 2025

टैलेंट है, अब यह तो साबित हो ही गया. अब तो यहां से उम्मीदें प्रियांश से आसमान छू रही हैं

यह एक अच्छा गुण है..अक्सर यह किसी भी व्यक्ति विशेष की ताकत भी बन जाता है