IPL कॉन्ट्रैक्ट की वजह से भारत के खिलाफ हारती है अफगानिस्तान? जानें कहां से उठ रही है सवाल

Pakistan Journalist Irrelevant Statement: पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ से आए दिन भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ अनर्गल बातें की जाती हैं. कुछ ऐसा ही मामला अफगानिस्तान की जीत के बाद भी आया है. दरअसल, टी20 वर्ल्ड कप 2024 का 48वां मुकाबला 23 जून को अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अर्नोस वेले स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अफगान टीम पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में जीत हासिल करने में कामयाब रही. कंगारू टीम के खिलाफ मिली इस सफलता के बाद चारो तरफ से राशिद एंड कंपनी को शुभकामनाएं मिल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के एक पत्रकार ने विवादित बयान दिया है. जो सुर्खियों में आ गया है.

पाकिस्तानी पत्रकार ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि अफगानिस्तान की टीम दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकती है, सिवाय भारत के. इसका कारण साफ है. आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट बहुत कीमती होता है.

Afghanistan can beat any team in the world except India for obvious reasons. IPL contracts are very precious. — Wajahat Kazmi (@KazmiWajahat) June 23, 2024

पाकिस्तानी पत्रकार के इस पोस्ट से साफ समझ आता है कि वह कहना चाहता है अफगानिस्तान के खिलाड़ी भारत के खिलाफ इसलिए हारते हैं. क्योंकि उन्हें आईपीएल खेलना होता है. हालंकि, भारतीय फैंस को यह बात पच नहीं रही है.

Why is Paxtan not beating India? They don't even have IPL contracts😜 — Rahul (@RahulXusage) June 23, 2024

एक फैंस ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए लिखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास तो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. इसके बावजूद वह भारत से क्यों हार जाते हैं?

Pakistan also lost against USA for obvious reasons. IMF aur World Bank se LOAN jo lena hai — rae (@ChillamChilli) June 23, 2024

यही नहीं एक अन्य फैन ने यूएसए के खिलाफ मिली हार को भी याद दिलाया है. उसका कहना है पाकिस्तान की टीम यूएसए जैसी टीम से हार गई थी. इसका मतलब वह आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन लेना चाहते थे.

