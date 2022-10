PAK vs ZIM Live Score: ओपनर्स ने जिम्बाब्वे की पारी शुरु की, पाकिस्तान को पहले विकेट की तलाश

SCOREBOARD

दोनों टीमों की प्लेइंग 11 इस प्रकार है :

पाकिस्तान

Playing XI: मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), बाबर आजम (कप्तान), शान मसूद, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, हैदर अली, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, हारिस रउफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह.

जिम्बाब्वे

Playing XI: रेगिस चकबवा (विकेटकीपर), क्रेग एर्विन (कप्तान), सीन विलियम्स, सिकंदर रजा, वेस्ले मधेवेरे, मिल्टन शुंबा, ब्रैड इवांस, रयान बर्ल, ल्यूक जोंगवे, ब्लेसिंग मुजरबानी, रिचर्ड नगारवा.

