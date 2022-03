Pak vs Aust 3rd Test Day 2: ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 310 पर ऑलआउट, PAK की पारी शुरू

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच का दूसरा दिन

Pakistan vs Australia, 3rd Test Day 2: लाहौर में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 391 रन बनाए हैं, ऑस्ट्रेलिया की ओर से उस्मान ख्वाजा ने सबसे ज्यादा 91 रन की पारी खेली तो वहीं स्टीव स्मिथ ने 59 रन बनाए. ग्रीन ने भी जमकर बल्लेबाजी की और 79 रन की पारी खेलने के बाद पवेलियन लौटे हैं. पाकिस्तान की ओर से शाहीन अफरीदी ने कमाल करते हुए 4 विकेट हासिल किए. इसके अलावा नसीम शाह ने भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट अर्जित किए हैं. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. बता दें कि 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में पहले के दोनों टेस्ट मैच ड्रा रहे हैं. अब उम्मीद है कि तीसरा टेस्ट मैच में कोई नतीजा जरूर निकलेगा.बता दें कि 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान के दौरे पर गई है. स्कोरकार्ड

प्लेइंग इलेवन

पाकिस्तान: अब्दुल्ला शफीक, इमाम-उल-हक, अजहर अली, बाबर आजम (कप्तान), फवाद आलम, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), नसीम शाह, साजिद खान, हसन अली, नौमान अली, शाहीन अफरीदी

ऑस्ट्रेलिया: डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुस्चगने, स्टीवन स्मिथ, ट्रैविस हेड, एलेक्स कैरी (wk), कैमरन ग्रीन, मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस (c), नाथन लियोन, मिशेल स्वेपसन

