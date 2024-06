"अब अफरीदी जैसे खिलाड़ी...", पाकिस्तान के T-20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर बांग्लादेश खिलाड़ी के रिएक्शन ने पाकिस्तानी क्रिकेट में मचाई हलचल

Tamim Iqbal reaction viral on Pakistan Cricket: पाकिस्तान की टीम टी-20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड में नहीं पहुंच पाई जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट की तरह से किरकिरी हो रही है. पूर्व दिग्गज पाकिस्तान क्रिकेट की खूब आलोचना कर रहे हैं. वहीं, अब दूसरे देश के खिलाड़ी भी पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं. बांग्लादेश के तमीम इकबाल (Tamim Iqbal) ने पाकिस्तान के टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिया है जो वायरल है. खासकर पाकिस्तानी फैन्स उनके पोस्ट पर तरह-तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, खासकर पाकिस्तानी फैन्स को तमीम इकबाल (Tamim Iqbal) का पोस्ट पंसद नहीं आया है.

तमीम ने पोस्ट शेयर कर लिखा, "पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होते देखना दुखद है, उम्मीद है कि अगली बार वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे और उन्हें शाहिद अफरीदी जैसे सीनियर खिलाड़ी रास्ता दिखाएंगे." तमीम इकबाल का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल है.

Feel sad to see Pakistan get eliminated from T20 WC. Hope they come well next time and have seniors like @SAfridiOfficial to show the way.