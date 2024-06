"उन खिलाड़ियों पर नजर..." PCB अध्यक्ष ने बाबर आजम एंड कंपनी को लेकर दिया बड़ा बयान, टीम से बाहर होंगे कई खिलाड़ी!

आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 में भारत के खिलाफ 6 रन से मिली हार के बाद बाबर आजम एंड कंपनी पर मौजूदा टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडरा है. पाकिस्तान को सुपर-8 में पहुंचने के लिए लीग स्टेज के अपने बाकी के मैचों में बड़ी जीत करनी होगी. साथ ही उन्होंने उम्मीद करनी होगी भारत अपने बाकी बचे मैच जीत जाए और अमेरिका को आयरलैंड के खिलाफ मैच में हार का सामना करना पड़े. अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के सुपर-8 में पहुंचने की संभावना होगी. वहीं भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मिली हार के बाद पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने बाबर आजम एंड कंपनी की जमकर आलोचना की है. अब इस लिस्ट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी का नाम भी जुड़ गया है.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने भारत के खिलाफ छह रन से मिली हार के बाद टीम प्रबंधन की कड़ी आलोचना की है और कहा कि बाबर की अगुवाई वाली टीम को "बड़ी सर्जरी" की जरूरत है. रविवार को न्यूयॉर्क में 120 रन के भारी लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने 59 डॉट गेंदें खेलीं और 7 विकेट पर 113 रन ही बना सके. न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी मीडिया ने नकवी के हवाले से कहा,"मैंने सोचा था कि टीम को मैच जीतने के लिए छोटी सर्जरी की जरूरत है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हमें बड़ी सर्जरी करनी होगी." नकवी का यह भी मानना ​​है कि अब उन खिलाड़ियों पर नजर डालने का समय आ गया है जो पिछले कुछ समय से टीम से बाहर बैठे हैं.

