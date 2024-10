PAK vs ENG: मात्र एक वनडे खेलने वाले इस खिलाड़ी ने किया बाबर आजम को रिप्लेस, दूसरे टेस्ट के लिए ऐसी है पाकिस्तान की प्लेइंग XI

पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. पहले टेस्ट में हार के बाद मेजबान टीम ने बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी जैसे खिलाड़ियों को बाहर कर कुछ कड़े फैसले लिए हैं. बताते चलें कि मुल्तान में हुए सीरीज के पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने पहली पारी में 550 से अधिक का स्कोर किया था, लेकिन फिर भी उसे पारी और 47 रन से हार का सामना करना पड़ा.

पाकिस्तान क्रिकेट द्वारा बाबर आजम को सीरीज के बाकी टेस्ट से ड्राप किए जाने के बाद यह सवाल बना हुआ था कि आखिर उनकी जगह कौन लेगा. यह तस्वीर अब साफ हो गई है. पाकिस्तान ने सीरीज के दूसरे टेस्ट के लिए कामरान गुलाम को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है. यह कामरान गुलाम का डेब्यू टेस्ट होगा. इसके अलावा पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट के लिए नोमान अली, साजिद खान और जाहिद महमूद के रूप में तीन विशेषज्ञ स्पिनरों को मौका दिया है. उनमें से कोई भी पहले टेस्ट में नहीं खेला था. अबरार अहमद जो अभी तक बीमारी से रिकवर नहीं कर पाए हैं, उन्हें भी बाहर रखा गया है.

कामरान गुलाम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में 2023 में पाकिस्तान के लिए अपना वनडे डेब्यू किया था. हालांकि, डेब्यू मैच में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था. बात अगर कामरान गुलाम के फर्स्ट क्लास आंकड़ों की करें तो उन्होंने 59 मैचों की 98 पारियों में 49.17 की औसत से 4377 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 16 शतक और 20 अर्द्धशतक आए हैं. जबकि 94 लिस्ट ए मैचों में उन्होंने 42.32 की औसत से 3344 रन बनाए हैं. बात अगर पीएसएल की करें तो 21 मैचों में उन्होंने 419 रन बनाए हैं.

The men's national selection committee has confirmed Pakistan's playing XI for the second Test against England, starting in Multan on Tuesday, 15 October.#PAKvENG | #TestAtHome pic.twitter.com/WzLnC0lfYQ