Pak vs Ban 2nd Test: बांग्लादेश ने पाकिस्तान का किया सफाया, भारतीयों खूब मजे ले रहे, आई फनी मीम्स की बाढ़

funny memes on pakistan defeat: पाकिस्तान की क्रिकेट धरातल पर है, तो बांग्लादेश की आसमान पर! सीरीज से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान के खिलाफ सर्वकालिक पहली सीरीज जीत दर्ज करेगा. रावलपिंडी में पहले टेस्ट में दस विकेट से बहुत ही बुरी तरह मुंह की खाने के बाद उम्मीद थी कि पाकिस्तान सीरीज में वापसी करेगा, लेकिन मंगलवार को दूसरे टेस्ट के आखिरी दिन पाकिस्तान को बांग्लादेश ने छह विकेट से हराकर इतिहास रचते हुए सीरीज में उसका 2-0 से सफाया कर दिया. यह बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ सर्वकालिक पहली टेस्ट सीरीज जीत है. और इसके बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों की सोशल मीडिया पर जमकर खिंचाई हो रही है. मैच का रिजल्ट आते ही सोशल मीडिया पर रचनात्मक कलाकारों की बाढ़ आ गई. और देखते ही देखते सोशल मीडिया मजाकिया मीम्स से पट गया. आप इनका लुत्फ उठाइए

जब भी पाकिस्तान हारता है, तो भारतीय प्रशंसक इस पसंदीदा मीम के साथ बाहर आ जाते है. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है.

Scenes from Pakistan YouTube Studios after Pakistan got whitewashed by Bangladesh at home.#BANvsPAK pic.twitter.com/OTGX2ZDQ9C

— Krishna (@Atheist_Krishna) September 3, 2024

अब भारतीयों को मौका मिला है, तो हाथों से थोड़े ही न जाने होंगे. पिछले दिनों पाकिस्तान में शॉपिंग माल में मची लूट को फैंस ने इस हार से जोड़ दिया

इस तरह के मीम बहुत ही रचनात्मक हैं क्योंकि ये ताजा हालात से जुड़े हैं

निश्चित रूप से से भारतीय प्रशंसकों की मनोदशा कुछ ऐसी ही है. हार के बाद सभी मजे ले रहे हैं

Bangladesh won the Test series against Pakistan #BANvsPAK pic.twitter.com/02cYEWm1gW — Prayag (@theprayagtiwari) September 3, 2024

यह भी मार्केट में नया मीम आया है

हालात तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसे ही किए हैं

Bangladesh ne Pakistan ki pent utar di #BANvsPAK #PakvsBan pic.twitter.com/CjqXRbFbri — Ctrl C Ctrl Memes (@Ctrlmemes_) September 3, 2024

निश्चित तौर पर पाकिस्तानी प्रशंसकों की मनोदशा कुछ ऐसी ही होगी. यह चाहने वालों के साथ छल जैसा है