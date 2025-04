MI vs SRH: बाजू में काली पट्टी, एक मिनट का मौन, चीयरलीडर्स नदारद, पहलगाम हमले में जान गंवाने वालों को दी गई श्रद्धांजलि

मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच राजीव गांधी स्टेडियम में हो रहे आईपीएल 2025 के 41वें मुकाबले में सभी खिलाड़ियों, मैच अधिकारियों ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी. सभी खिलाड़ी, सहयोगी स्टाफ, कमेंटेटर और मैच अधिकारी इस मुकाबले में अपनी बाजू में काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे. जबकि मैच की शुरुआत से पहले स्टेडियम में मौजूद सभी लोगों ने एक मिनट का मौन भी रखा.

🚨 Toss 🚨 @mipaltan elected to field against @SunRisers . #MI captain Hardik Pandya and #SRH captain Pat Cummins condemn the gruesome Pahalgam terror attack and pay homage to the victims. #TATAIPL | #SRHvMI pic.twitter.com/qfgPeWpmIF

मुंबई और हैदराबाद के बीच हो रहे इस मुकाबले में चीयरलीडर्स भी नहीं हैं और ना ही आतिशबाजी की जा रही है. बता दें, दक्षिण कश्मीर के लोकप्रिय पर्यटन स्थल पहलगाम के बैसरन में मंगलवार को आतंकवादियों ने कम से कम 26 लोगों की हत्या कर दी जिसमें अधिकतर पर्यटक थे. इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति भारतीय क्रिकेटर्स ने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं हैं.

Let's all stand for peace and humanity.



A minute's silence was observed in Hyderabad to pay respect to the victims of Pahalgam terror attack.



All the players, support staff, commentators & match officials are wearing black armbands for tonight's game. #TATAIPL | #SRHvMI pic.twitter.com/PIVOrIyexY