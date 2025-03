62 साल की उम्र में इस क्रिकेटर ने किया इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू, विश्व क्रिकेट हैरत में

Oldest cricketer in World Cricket: 10 मार्च, 2025 को कोस्टा रिका के दौरे पर अपने पहले मैच के दौरान फ़ॉकलैंड आइलैंड्स इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली 106वीं टीम बन गई. उनके सभी 11 क्रिकेटर 31 साल से ऊपर के थे और दो को छोड़कर सभी 40 साल से ऊपर के थे. इनमें तीन ऐसे भी थे जो अपना 56वां जन्मदिन पार कर चुके थे, लेकिन उनमें से कोई भी ब्राउनली (Mattew Brownlee) जितना ओल्ड़ नहीं था. 62 साल की उम्र में ब्राउनली टी20 या कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं . 62 साल की उम्र में, ब्राउनली पुरुषों के इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में सबसे उम्रदराज डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, उन्होंने उस्मान गोकर के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने अगस्त 2019 में इलफोव काउंटी में T20I मैच में रोमानिया के खिलाफ 59 साल की उम्र में तुर्की के लिए अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला था.

अपने पूरे करियर के दौरान, ब्राउनली ने तीन टी20 मैच खेले हैं, जिसमें तीन पारियों में छह रन बनाए हैं, जिसमें दो नॉट-आउट पारी शामिल हैं. उन्होंने केवल एक ओवर फेंका है और अभी तक कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए हैं.

इंटरनेशनल मंच पर अपने डेब्यू के साथ, ब्राउनली 62 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं. ऐसा कर यकीनन उन्होंने विश्व क्रिकेट को चौंका कर रख दिया है.

अब तक का सबसे उम्रदराज इंटरनेशनल क्रिकेटर कौन है? (Who is the oldest international cricketer of all time)

विश्व क्रिकेट में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जिब्राल्टर की महिला विकेटकीपर सैली बार्टन (Sally Barton) हैं, जिन्होंने 2024 में अपने सभी छह मैच खेले, उस साल वह 67 साल की थी. ब्राउनली इस मामले में तीसरे नंबर पर हैं, हालांकि ग्वेर्नसे की फिलिपा स्टेलिन और उनके बीच एक साल से भी कम का अंतर है.