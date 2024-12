NZ vs ENG 2nd Test: "ऐसे कौन शतक बनाता है भाई, "रूट ने "पंत शॉट" से शतक जड़ रचा इतिहास, तूफान सा हुआ वायरल

रविवार को एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया ने करीब ढाई दिन में भारत का बोरिया बिस्तर बांध दिया, तो पिछले दिनों टीम रोहित का सफाया करने वाले न्यूजीलैंड को दूसरे टेस्ट में अंग्रेजों ने उसे लगभग तीन में 323 रन से मात देकर सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल कर ली. क्राइस्टचर्च में भी पहला टेस्ट मैच इंग्लिश टीम ने 8 विकेट से जीता था. इंग्लैंड की जीत में कई खासें बात रहीं, लेकिन महफिल लूट ली पूर्व कप्तान जो. रूट (Joe Root) ने. और वजह बना करियर का 36वां शतक जड़ना.ये जो. रूट की 106 रन की पारी भी एक बड़ी वजह थी कि इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के सामने 583 रनों का लक्ष्य रखा. बहरहाल, चर्चा का विषय जो. रूट का वह शॉट भी है, जिससे उन्होंने चौका जड़कर शतक पूरा किया.

Joe Root brought up his 36th Test Hundred in some style as England comfortably beat New Zealand in the 2nd Test to win the series !! 👏👏 #TravisHead #ViratKohli #RohitSharma #INDvsAUS #INDvAUS #AUSvIND #AUSvsIND #Siraj pic.twitter.com/PFihMhyIOH

जो. रूट ने रिवर्स स्कूप के जरिए विकेटकीपर के सिर के ऊपर से चौका जड़कर 36वां शतक पूरा किया. इस शॉट बाद जो. रूट की खुशी किसी बालक सरीखी थी और इसे सहजता से समझा भी जा सकता है. पूर्व कप्तान ने खासा जोखिम लेकर यह शॉट खेला था, लेकिन आखिर में यह बाउंड्री में तब्दील हो गया. और देखते ही देखते सोशल मीडया पर तूफान सा वायरल हो गया. भारतीय फैंस तो ऐसी बातें करने लगे कि लगता है कि रूट पर ऋषभ पंत का रंग चढ़ गया है! यह सभी ने देखा कि ऋषभ ने एडिलेड टेस्ट में कैसे अजीबो-गरीब शॉट खेले.

ऐसे कौन शतक बनाता है भाई !

What a ridiculous way to get to your 100 Joe Root😭❤️



Root now has 36 centuries at age of 33, now he just needs 15 more centuries to break Sachin's record for most 100s & if goes at this rate then he will break it soon.



Root is on path of being a test 🐐pic.twitter.com/Fq6GEqZ3SP