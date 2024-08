बीसीसीआई ने पूरी कीं सारी डिमांड, तो फैंस कर डाली हेड कोच गौतम गंभीर से यह बड़ी मांग

यह तो फैंस के सामने एकदम पूरी तरह से साफ है कि टीम इंडिया का हेड कोच बनने से पहले गौतम गंभीर (Gautam Gambhi) और बीसीसीआई के बीच कैसे काफी हद तक तनातनी सी चल रही थी. वजह यह थी कि गंभीर ने स्पोर्ट स्टॉफ के सदस्यों के रूप में गंभीर ने कुछ खास नामों की सिफारिश की थी, लेकिन BCCI अपनी पसंद के लोगों को उनके साथ जोड़ना चाहता था, लेकिन समय आगे बढ़ने के साथ ही गंभीर को वह सब मिल गया, जो वह चाहते थे. सबसे पहले गौतम गंभीर की पहली पसंद अभिषेक नैय्यर (Abhishek Nayar) को उनके साथ जोड़ा गया, तो काफी ना-नुकुर होने और इंतजार के बाद मोर्न मोर्कल को बतौर बॉलिंग कोच टीम इंडिया के साथ जोड़ दिया गया है. मतलब एक फील्डिंग कोच के रूप में जोंटी रोड्स को छोड़ दिया जाए, तो गंभीर को स्पोर्ट स्टॉफ में वह सब मिल गया है, जो वह चाहते थे. देखिए कि फैंस ने उनके आगे अपनी डिमांड भी साफ-साफ रख दी है. इस फैन ने "मस्ट" लिख दिया है

Gautam Gambhir got all the coaching staff he wanted. Abhishek Nayar, Ryan ten Doeschate and now Morne Morkel. ICC trophy is must. pic.twitter.com/hoLt9xJBFb