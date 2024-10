जो रूट- विराट कोहली नहीं, बल्कि यह बल्लेबाज है विश्व क्रिकेट का सबसे तगड़ा बल्लेबाज, जेसन गिलेस्पी ने बताया

Jason Gillespie on best players in the world : विश्व क्रिकेट का सबसे बेहतरीन प्लेयर कौन है. इसपर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी ने रिेक्ट किया है. जेसन गिलेस्पी ने स्काई स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए अपनी राय दी है. गिलेस्पी ने विराट कोहली (Virat Kohli) और जो रूट (Joe Root) जैसे बल्लेबाज को बेस्ट प्लेयर करार नहीं दिया है. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने माना है कि पाकिस्तान के बाबर आजम इस समय विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर हैं.

गिलेस्पी (Jason Gillespie) ने इंटरव्यू में अपनी बात रखते हुए कहा, "बाबर (Babar Azam) एक महान खिलाड़ी हैं. वो इस समय दुनिया में सर्वश्रष्ठ खिलाड़ियों में से एक है. हां.. इस समय वो अपने बुरे फॉर्म से गुजर रहा है लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वह जल्द ही वापसी करेगी और अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में दिखेगा".

जेसन गिलेस्पी ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, 'ऐसा हर किसी के साथ होता है. बाबर के साथ भी हुआ है. दुनिया में कई ऐसे क्रिकेटर हैं जिनका फॉर्म खराब होता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा जिसके करियर में कभी भी ऐसे पड़ाव नहीं आए होंगे. बाबर के साथ अभी ऐसा हो रहा है. मुझे पूरा विश्वास है कि बाबर जल्द ही वापसी करेंगे. वो आने वाले समय में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काफी रन बनाने वाले हैं".

जेसन गिलेस्पी ने कहा कि, "बाबर अपने खेल को सुधारने के लिए काफी मेहनत करते हैं. जल्द ही वो अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में होंगे. बाबर आजम विश्व क्रिकेट में एक बड़ा नाम है".

Pakistan's coach Jason Gillespie on Babar Azam ⤵️



"I think he's (Babar) one of the best players in the world."



बता दें कि खराब फॉर्म के कारण ही बाबर को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था. पाकिस्तान की टीम वनडे और टी-20 सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होने वाली है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बाबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए मौका मिलता है या नहीं.