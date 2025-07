ब्रायन लारा-विराट कोहली नहीं, हैरी ब्रूक ने इस खिलाड़ी को बताया टेस्ट क्रिकेट का 'ऑल टाइम सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज'

Harry Brook Picks Best Test Batter of All Time: इंग्लैंड के बल्लेबाज़ हैरी ब्रुक ने आईसीसी पुरुष टेस्ट बल्लेबाज़ी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए जो रूट की सराहना की. उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत इंग्लैंड ने सोमवार को लॉर्ड्स में भारत पर 22 रनों से जीत हासिल की. रूट (Joe Root Test Ratings) (888 रेटिंग अंक) ने 104 और 40 रनों की पारी की बदौलत हमवतन हैरी ब्रुक (862) से नंबर 1 स्थान वापस ले लिया, जिससे मेज़बान टीम ने पाँच मैचों की सीरीज़ में 2-1 की बढ़त बना ली. ब्रुक ने रूट (Harry Brook Picks Joe Root as Best Test Batter of All Time) को सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज़ बताया.

ब्रुक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हर कोई नंबर एक बनना चाहता है, है ना? वह [जो रूट] शायद किसी और से ज़्यादा. वह एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं. मैं उनके स्तर का नहीं हूँ, इसलिए मैं उन्हें खुशी-खुशी यह स्थान दे दूँगा. उन्होंने 12-13 साल या जितने भी समय तक खेला है, खेला है. मेरी राय में, वह सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज़ हैं, इसलिए मैं उन्हें अभी यह स्थान दे दूँगा."

ब्रुक ने जोफ्रा आर्चर (Harry Brook on Jofra Archer) की भी प्रशंसा की और कहा कि उन्हें गेंदबाजी करते देखना शानदार था क्योंकि वह हर गेंद लगभग 94 मील प्रति घंटे की रफ्तार से फेंक रहे थे और स्विंग भी कर रहे थे. उन्होंने आगे कहा, "उन्होंने जो शुरुआती स्पेल किया, वह देखना शानदार था, वह हर गेंद लगभग 94 मील प्रति घंटे की रफ्तार से फेंक रहे थे और स्विंग भी कर रहे थे. इसका सामना करना मुश्किल होता है. मैं ढलान के बारे में भी ईमानदार हूँ, और उन्हें अपने पहले ओवर में विकेट लेते देखना वाकई शानदार था."

ब्रुक ने भारत की वापसी करने और अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता की सराहना की और अपनी टीम को अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया. ब्रूक ने कहा, "भारत एक बेहतरीन टीम है, वे किसी भी स्तर पर वापसी कर सकते हैं. हमने देखा कि हेडिंग्ले में उन्हें हराने के बाद, उन्होंने वापसी की और एजबेस्टन में शानदार प्रदर्शन किया. इसलिए हमें मैदान पर उतरकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा." ब्रुक इस पूरी सीरीज़ में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने तीन मैचों में 314 रन बनाए हैं, जिनमें एक अर्धशतक और एक शतक शामिल है, और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 158 रन है, जिसकी औसत 52.33 है.