हेनरिक क्लासेन नहीं बल्कि यह दिग्गज है विश्व क्रिकेट का सबसे बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, वसीम अकरम ने बताया

Wasim Akram big statement on Best Middle order Batsman in the World : पाकिस्तान में इस बार चैंपियंस ट्रॉफी खेला जाने वाला है. देखना होगा कि क्या भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी या नहीं, वैसे, अभी इस बारे में बीसीसीआई ने साफ नहीं किया है कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाएगी या नहीं. लेकिन पाकिस्तान के फैन्स उम्मीद कर रहे हैं कि किंग कोहली समेत भारतीय टीम पाकिस्तान आए और चैंपियंस ट्रॉफी खेले. वैसे, इस सवाल का जवाब अभी भविष्य में छिपा है. वहीं, भारतीय क्रिकेटरों की पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और वे कई उभरते क्रिकेटरों के लिए रोल मॉडल हैं.

एक क्रिकेट विश्लेषण शो के दौरान, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम और शोएब मलिक ने भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल की प्रशंसा की. उन्हें मध्य क्रम में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक बताते हुए, वसीम अकरम ने कहा, "केएल राहुल इस समय किसी भी प्रारूप में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मध्य-क्रम बल्लेबाज हैं."

इसके अलावा शोएब मलिक ने भी अपनी बात रखते हुए आगे कहा, केएल राहुल क्लासेन या किसी अन्य बल्लेबाज से बड़े हैं,अगर आप पांचवें नंबर पर खेलने वाले केएल राहुल से तुलना करें तो भारत के पास मध्यक्रम का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है जो किसी भी स्थिति में खेल सकता है." अकरम ने केएल राहुल के दुनिया का बेस्ट मीडिल ऑर्डर बल्लेबाज बताकर फैन्स को भी चौंका दिया है.

Wasim Akram , Sohaib Malik said " KL Rahul is one of the Best Middle order batsman in the World right now in any format. he's is bigger than H Klassen and any other but some lockdown kids and shameless BCCI don't know and ruined his career through politics.#KLRahul #ViratKohli pic.twitter.com/sPSBcH4yxg