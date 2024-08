सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की बराबरी कौन सा बल्लेबाज कर सकता है, वसीम अकरम ने बताया

Who is the king of world cricket: वर्तमान क्रिकेट में किंग विराट कोहली को कहा जाता है, हर कोई विराट को विश्व क्रिकेट का किंग मानता है लेकिन इसके बाद भी लोग कोहली और बाबर आजम को लेकर बहस करते रहते हैं कि दोनों में बेस्ट कौन है. कई दिग्गजों ने इस बहस पर अपनी राय दी है. अब पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और गेंदबाज वसीम अकरम ने भी सीधे तौर पर विश्व क्रिकेट का रियल किंग कौन है, उसको लेकर बड़ा बयान दिया है. (Babar Azam Vs Virat Kohli War - Who's the KING)

मीर मीडिया प्रोडक्शन को दिए इंटरव्यू में जब वसीम ने पूछा गया कि विश्व क्रिकेट का किंग कौन है तो पूर्व कप्तान ने इसका सीधा जवाब दिया, वसीम ने ऐलान कर दिया कि लोग चाहे कितनी भी बहस कर लें विश्व क्रिकेट का किंग विराट कोहली ही हैं. वसीम ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "देखिए कोहली किंग हैं. इसमें कोई शक नहीं है. वहीं, बाबर की बात की जाए तो उसे अभी काफी कुछ करना है. कोहली की लीग में शामिल होने के लिए बाबर को लगातार अच्छा खेलना होगा और सबसे बड़ी बात कि बड़ी टीमों के खिलाफ बाबर को रन बनानें होंगे."

स्विंग के सुल्तान के नाम से मशूहर वसीम ने आगे कहा, "हमें इंग्लैंड- ऑस्ट्रे्लियाई जैसी टीमों के खिलाफ बड़ी सीरीज खेलनी होगी. 5-5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी होगी. जैसा भारत खेलता है. तभी बाबर खुद को विश्व क्रिकेट के टॉप पर पहुंचा सकते हैं. हम छोटी टीमों के खिलाफ ज्यादा खेल रहे हैं ऐसे में यह संभव नहीं है."

पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "देखिए बाबर उसी राह पर है. इसमें कोई शक नहीं है. वहां यानी टॉप पर वह पहुंच रहा है. विराट कोहली वहां पहुंच चुका है. "

कोहली और सचिन के मुकाम पर पहुंच सकते हैं बाबर आजम

इसके अलावा जब वसीम से इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या बाबर कभी कोहली और सचिन के लेवल पर पहुंच सकते हैं. इस जवाब पर वसीम ने अपनी राय दी और कहा, "हां जरूर पहुंच सकता है. वह एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं. देखिए बाबर काफी मेहनत कर रहे हैं. पाकिस्तान को सबसे पहले बड़ी टीमों के साथ मुकाबले करने होंगे. ऑस्ट्रेलिया- इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दौरे पर पाकिस्तान की टीम जाए, वहां बाबर को परफॉर्मेंस करके दिखाना होगा. फिर देखिए जरूर बाबर, महान बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा. "

वसीम के जवाब ने फैन्स के बीच खलबली मचा दी है. वसीम ने बाबर को लेकर उम्मीद जगाई है कि वह एक दिन कोहली और सचिन के लेवल पर पहुंच सकता है. ऐसे में अब देखना है कि आने वाले समय में क्या सचमुच बाबर, सचिन और कोहली की बराबरी विश्व क्रिकेट में कर पाएंगे. पाकिस्तान की टीम को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है. सीरीज का पहला टेस्ट मैच 21 अगस्त से खेला जाने वाला है.