Pat Cummins, IND vs AUS Rivalry: गाबा में पंत की 89 रन की पारी नहीं बल्कि इस भारतीय बल्लेबाज की पारी है सबसे दमदार, पैट कमिंस ने बताया

Pat Cummins on Most Memorable Knock in IND vs AUS Rivalry: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज 22 नवंबर से होने वाला है. भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच पर्थ में खेलने वाली है. इस टेस्ट सीरीज को लेकर फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं, क्रिकेटर भी इस बड़े सीरीज को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने अब भारत-ऑस्ट्रेलिया राइवलरी को लेकर बयान दिया है. कमिंस ने स्टार स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए उस भारतीय खिलाड़ी की पारी को याद किया जिसे वो भारत-ऑस्ट्रेलिया राइवलरी में सबसे यादगार मानते हैं.

बता दें कि साल 2021 जनवरी में गाबा में ऋषभ पंत ने नाबाद 89 रनों की पारी खेली थी जिसके दम पर भारतीय टीम टेस्ट मैच जीतने में सफल रही थी. गाबा में पंत की 89 रन की पारी को भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास की सबसे यादगार पारी माना जाता है. लेकिन कमिंस ने ऋषभ पंत की पारी को अपना फेवरेट करार नहीं दिया है.

