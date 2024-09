कोहली-पंत-जायसवाल नहीं बल्कि इस भारतीय बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करना मुश्किल, जोश हेजलवुड ने बताया

Josh Hazlewood picks the toughest Indian batter: ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने उस भारतीय बल्लेबाज का नाम बताया है जिसके सामने गेंदबाजी करना चुनौतीपूर्ण होता है. स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए हेजलवुड ने उस भारतीय बैटर के बारे में बात की है. हेजलवुड ने विराट कोहली, ऋषभ पंत और जायसवाल का नाम नहीं लिया है. हेजलवुड ने रोहित शर्मा (Josh Hazlewood on Rohit Sharma) को सबसे खतरनाक बैटर करार दिया है. जोस हेजलवुड ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "मुझे याद है कि एक बार जब भारत आया था, तो वह 5 या 6 पर संघर्ष कर रहा थे और फिर पिछली बार उसने ओपनिंग की थी. उसने नई गेंद का बहुत सामना किया है, मुझे लगता है कि वह अविश्वसनीय रूप से तेज गेंदबाजों को खेलता हैं. उछाल उसे परेशान नहीं करता है, मूवमेंट भी उनको ज्यादा परेशान नहीं करता है. उनके पास शॉट खेलने का समय है. इसलिए, मुझे लगता है कि उन्हें गेंदबाजी करना काफी मुश्किल है."

रोहित शर्मा की बात करें तो हिट मैन ने साल 2024 में अबतक टेस्ट में 466 रन बनाए हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित के रिकॉर्ड की बात की जाए तो सभी फॉर्मेट में हिट मैन ने 3571 रन बनाए हैं.

हेजलवुड के अलावा नाथन लियोन ने भी भारतीय बल्लेबाजों को लेकर बात की और कहा, "रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऋषभ पंत तीन बड़े नाम हैं. लेकिन इसके बाद भी उनके पास जायसवाल, शुभमन गिल, जडेजा हैं, उनके पास एक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी लाइन-अप है, इसलिए यह एक बड़ी चुनौती होने जा रही है. जैसा कि मैंने कहा, "अगर हम, एक गेंदबाजी ग्रुप के रूप में, लंबे समय तक अच्छे हैं, तो उम्मीद है कि हम उनके डिफेंस को चुनौती दे सकते हैं."

