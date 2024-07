बुमराह- स्टार्क नहीं, बल्कि विश्व क्रिकेट के इतिहास में इस गेंदबाज ने फेंकी है सबसे खतरनाक यॉर्कर, डेल स्टेन ने बताया

Dale Steyn pick for the best yorker-bowling player in history: जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क और शाहीन अफरीदी वर्तमान क्रिकेट में सबसे खतरनाक यॉर्कर फेंकने वाले गेंदबाज हैं. इनके खिलाफ खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है. लेकिन अब साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने उस गेंदबाज के नाम का खुलासा किया है जो इन सभी गेंदबाजों से बेहतीन यॉर्कर फेंकता था. दरअसल, आइसलैंड क्रिकेट टीम के सोशल मीडिया अंकाउंट से एक सवाल किया गया कि इतिहास में सबसे अच्छी यॉर्कर किस गेंदबाज़ ने डाली है? इस पोस्ट पर डेल स्टेन ने रिएक्ट किया और उस गेंदबाज के बारे में खुलासा किया.

डेल स्टेन ने इस सवाल का जवाब देते हुए पोस्ट पर रिएक्ट किया और पाकिस्तानी पूर्व दिग्गज शोएब अख्तर का नाम लिया. डेल स्टेन ने अपने पोस्ट में ये भी बताया कि 1999 वर्ल्ड कप में अख्तर ने विश्व क्रिकेट के इतिहास की सबसे खतरनाक यॉर्कर फेंकी थी.

99 World Cup, Shoaib Akhtar. 😳 — Dale Steyn (@DaleSteyn62) July 20, 2024

शोएब अख्तर ने 14 साल से ज़्यादा समय तक पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया. दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अपने करियर में 46 टेस्ट, 163 वनडे और 15 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. अख्तर ने टेस्ट क्रिकेट में 178 विकेट, वनडे क्रिकेट में 247 विकेट और खेल के सबसे छोटे प्रारूप में 19 विकेट चटका हैं.

वहीं, डेल स्टेन ने अपने करियर में साउथ अफ्रीका के लिए 93 टेस्ट मैच खेले. उन्होंने 22.95 की औसत से 439 विकेट लिए, जिसमें 26 बार पांच विकेट और पांच बार दस विकेट शामिल हैं.

स्टेन फरवरी 2019 में गकबरहा में श्रीलंका के खिलाफ़ अपने अंतिम टेस्ट मैच में विकेट नहीं ले पाए. डेल स्टेन हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अपनी टीम साउथ अफ्रीका का समर्थन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में थे, जहां प्रोटियाज़ की टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप के इतिहास में फ़ाइनल में क्वालीफाई किया था, जहां भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराकर टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया था.