Nitish Reddy Video: नीतीश रेड्डी के 'रिवर्स स्कूप सिक्सर' ने लूटी महफिल, देखकर दुनिया हैरान, Video

Nitish Reddy Reverse Scoops Video viral: बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने 6-48 विकेट चटकाए, जो टेस्ट मैचों में उनका 15वां पांच विकेट है, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को एडिलेड ओवल में दूसरे टेस्ट के पहले दिन चाय के समय तक भारत को 44.1 ओवर में मात्र 180 रन पर समेट दिया. बादलों से घिरे आसमान में, स्टार्क ने मैच की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल को एलबीडब्लू आउट करके डे-नाइट टेस्ट की शानदार शुरुआत की. इसके बाद, केएल राहुल और शुभमन गिल के बीच 69 रन की साझेदारी की बदौलत की लेकिन दोनों के आउट होते ही भारतीय पारी लड़खड़ा गई. लेकिन बाद में नीतीश रेड्डी ने 42 रन बनाकर भारतीय टीम को 180 रन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

नीतीश रेड्डी ने अपनी बल्लेबाजी के दौरान कई शानदार शॉट मारे जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. रेड्डी ने रचनात्मकता शॉट से महफिल लूट ली. अपनी पारी के दौरान रेड्डी ने रिवर्स स्कूप जैसे शॉट मारे जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया. सोशल मीडिया पर नीतीश रेड्डी के रिवर्स स्कूप वाले शॉट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

