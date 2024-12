IND vs AUS: सुनील गावस्कर ने की भविष्यवाणी, इस युवा खिलाड़ी को बताया भारतीय क्रिकेट का भविष्य का सितारा

IND vs AUS, Nitish Reddy: भारत ने एडिलेड टेस्ट मैच में पहली पारी में 180 रन बनाए. भारत की ओऱ से नीतीश रेड्डी ने 42 रन की पारी खेली. नीतीश की पारी का ही जलवा था कि भारतीय टीम पहली पारी में 150 रन से ज्यादा का स्कोर करने में सफल रही. बता दें कि नीतीश रेड्डी ने 54 गेंद पर 42 रनों की पारी खेली. .अपनी पारी में नीतीश ने 3 चौके औऱ 3 छक्के लगाए. पारी के दौरान नीतीश रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल गेंदबाज मिचेल स्टार्क के खिलाफ भी कई बेहतरीन शॉट मारे जिसने फैन्स और पूर्व दिग्गजों को दिल जीत लिया. नीतीश रेड्डी ने रिवर्स स्वीप और कवर के ऊपर से कई ऐसे शॉट मारे जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. गेंदबाज भी चौंक गए.

वहीं, भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने नीतीश रेड्डी (Sunil Gavaskar on Nitish Reddy) को लेकर रिएक्ट किया है और कहा कि, उसने जिस अंदाज में शॉट मारे उसे देखकर समझा जा सकता है कि वो कितने कॉन्फिडेंस थे. बिना किसी डर के उसने बल्लेबाजी की औऱ दिखाया कि उसके अंदर भरपूर टैलेंट है.

गावस्कर ने माना कि नीतीश रेड्डी ने निडर होकर बल्लेबाजी की और उसने बता दिया है कि वो लंबे रेस के घोड़े हैं. नीतीश के अंदर बेहतरीन खिलाड़ी बनने की क्षमता है और मुझे पूरा यकीन है कि वह आने वाले समय में भारत के लिए लगातार टेस्ट खेलेंगा औऱ नया सुपरस्टार बनेगा.

Now THIS is entertaining stuff from Nitish Kumar Reddy!#AUSvIND pic.twitter.com/JgsupvPUkN