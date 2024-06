टी20 वर्ल्ड कप में हुआ पहली बार, नामीबियाई बैटर ने क्यों लिया यह ऐतिहासिक फैसला?

Namibia vs England, T20 World Cup 2024: टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में नामीबियाई सलामी बल्लेबाज निकोलस डेविन के नाम एक अजीबोगरीब रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. टूर्नामेंट का 34वां मुकाबला 15 जून को नामीबिया और इंग्लैंड के बीच एंटीगुआ में खेला गया. यहां इंग्लैंड की तरफ से मिले 123 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए नामीबिया की तरफ से पारी का आगाज माइकल वैन लिंगन के साथ निकोलस डेविन ने किया. हालांकि, पारी का आगाज करते हुए वह काफी धीमे नजर आए. यही वजह रहा कि उन्होंने रिटायर आउट होने का फैसला लिया. इसके साथ ही वह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए.

बारिश की वजह से नामीबिया और इंग्लैंड के बीच आज का मुकाबला 10-10 ओवरों का खेला गया. जहां इंग्लैंड की टीम डकवर्थ लुईस नियम के तहत 41 रन से मैदान मारने में कामयाब रही. मुकाबले के दौरान टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम 10 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 122 रन बनाने में कामयाब हुई थी. टीम के लिए चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए हैरी ब्रूक प्रचंड फॉर्म में नजर आए. उन्होंने महज 20 गेंदों का सामना करते हुए 235.00 की स्ट्राइक रेट से नाबद 47 रन बनाए. इस बीच उनके बल्ले से 4 चौके और 2 छक्के निकले.

