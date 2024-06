न्यूयॉर्क की पिच को लेकर ICC की जोरदार आलोचना, बल्लेबाजों की हालत खराब देख भड़के माइकल वॉन

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Harsha Bhogle) ने इस पिच को भयानक करार दिया है. वॉन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट शेयर किया औऱ लिखा, "यह भयानक है, अमेरिका में खेल को बेचने की कोशिश करना बहुत बढ़िया है... मुझे यह पसंद है... लेकिन खिलाड़ियों को न्यूयॉर्क में इस घटिया पिच पर खेलना अस्वीकार्य है... आप वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं और फिर आपको इस पर खेलना पड़ता है."

Trying to sell the game in the states is great .. love it .. but for players to have to play on this sub standard surface in New York is unacceptable .. You work so hard to make it to the WC then have to play on this .. #INDvIRE