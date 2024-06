NED vs RSA: दक्षिण अफ्रीका का नीदरलैंड ने किया इतना बुरा हाल, तो सोशल मीडिया पर आई फनी मीम की बाढ़

जारी टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2023) में अभी तक हुए कई घटनाक्रम बहुत ही हैरानी भरा रहा है. मसलन न्यूयार्क की पिच, टूर्नामेंट की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रीलंका का सिर्फ 77 रन पर ढेर हो जाना. क्रिकेट के नवजात अमेरिका का पाकिस्तान को पीट देना. और शनिवार को दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स (Netherlands vs South Africa) के बीच खेले गए मुकाबले में 104 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान दक्षिण अफ्रीका का 4 विकेट सिर्फ 12 रन पर गंवा देना. निश्चित तौर पर ऐसी तस्वीर की कल्पना किसी ने भी नहीं की थी कि नीदरलैंड्स के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का हाल कुछ ऐसे होगा. और जब हाल हुआ, तो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा मजाकिया मीम्स की बाढ़ आ गई. आप इन्हें देखिए और इनका लुत्फ उठाइये.

चार विकेट गिरते ही तस्वीर में गैंग्स ऑफ वसेपुर की इंट्री हो गई.

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान हैं टेंबा बवुमा. निश्चित तौर पर उनका हाल कुछ ऐसा ही हुआ होगा

देखिए, फैंस की सोच ऐसी भी है

इस मीम्स के भी दर्शन हो ही जाते हैं. यह दक्षिण अफ्रीकियों को मैसेज दे रहा है

आप यह भी देखें. मजा लें...जीवन में हसंते रहिए आप