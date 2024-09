Lyon vs Pant : "हां, वो मुझे छक्का मारेगा लेकिन...", ऋषभ पंत को आउट करने के लिए नाथन लियोन ने बना ली है रणनीति, खुलासे ने मचाई खलबली

Lyon vs Pant : नंवबर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज (IND vs AUS Test Series) का आगाज होगा. एक बार फिर सबकी नजर ऋषभ पंत (Rishabj Pant) पर होगी. पंत ने साल 2021 में गाबा में दूसरी पारी में नाबाद 89 रन की पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई थी. उस हार की चोट आज भी ऑस्ट्रेलियाई टीम पर है. पंत ने अपनी पारी से गाबा का घमंड तोड़ दिया था. अब एक बार फिर पंत ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं. ऐसे में पंत को लेकर स्पिनर नाथन लियोन ने अपनी खास रणनीति का खुलासा किया है. लियोन (Nathan Lyon on Rishabh Pant) ने बताया है कि इस बार वो पंत के खिलाफ किस रणनीति के खिलाफ गेंदबाजी करने वाले हैं. स्टार स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए लियोन ने पंत को लेकर बड़ा खुलासा किया है.

स्पिनर ने नाथन लियोन ने पंत को लेकर अपनी राय दी औऱ कहा, "मुझे पता है कि वह मेरे खिलाफ छक्का मारने की कोशिश करेगा. मुझे इसके बारे में पता है कि मेरे खिलाफ वह आक्रमक क्रिकेट खेलेगा. आप ऐसे खिलाड़ी के खिलाफ गेंदबाजी कर रहे हैं जिसके पास हर तरह के शॉट हैं. वह अच्छी गेंदों पर भी शॉट मार सकता है, बतौर गेंदबाज ऐसे बल्लेबाज के सामने आपके पास काफी कम विकल्प होंते हैं. ऐसे में आपको हर एक गेंद को सही लाइन औऱ लेंथ पर करना होता है. अपने तरफ से आप उनके खिलाफ आप कोताही नहीं बरते सकते हैं. एक गलती आपको मुश्किल में डाल सकती है."

लियोन ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "हां, मुझे मालूम है कि मेरे खिलाफ वह छक्का मारने की कोशिश करेगा. यही तो चुनौती होती है कि जब आपको पता है कि वह आपके खिलाफ आक्रमक अंदाज में बल्लेबाजी करेगा. ऐसे में आपको अपनी स्किल पर काम करना होता है. एक गेंदबाज के तौर पर आप उनके खिलाफ ऐसी गेंदबाजी करना चाहेंगे कि वह छक्का न मार सके. मैं छक्का खाने से नहीं डरता हूं."

लियोन ने आगे कहा, "चुनौती यही होगा कि मैं पंत को क्रीज के अंदर रखूं, उन्हें अपने खिलाफ ज्यादा से ज्यादा डिफेंड करने दूं, इसलिए आपको अपना बेस्ट देना होगा. "

Lyon vs Pant 2.0! 🔥



Will #NathanLyon turn the tide this time, or will #RishabhPant come out on top again? 🇮🇳 vs 🇦🇺



The #ToughestRivalry unfolds in #AUSvINDOnStar, FRI 22 NOV onwards 💙 pic.twitter.com/7eT6mwX8UM