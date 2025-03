WPL 2025: नताली साइवर का महारिकॉर्ड, महिला प्रीमियर लीग इतिहास में ये कारनामा करने वाली पहली खिलाड़ी बनीं

Nat Sciver Brunt Most Runs in a Season Record in WPL History: गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मंगलवार को यहां 11 रन की जीत के साथ मुंबई इंडियंस को महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में सीधे प्रवेश से वंचित करते हुए एक अन्यथा निराशाजनक सीजन का सकारात्मक अंत किया. इस परिणाम से तालिका में शीर्ष पर काबिज दिल्ली कैपिटल्स को प्रतियोगिता के फाइनल में सीधे प्रवेश पाने में मदद मिली, जो 15 मार्च को यहां होगा, जबकि एमआई 13 मार्च को उसी स्थान पर एलिमिनेटर में गुजरात जायंट्स से भिड़ेगा. डीसी अब लगातार तीसरी बार फाइनल मुकाबले में प्रवेश कर चुके हैं और उम्मीद करेंगे कि प्रतिष्ठित खिताब उनसे दूर न रहे.

नताली साइवर का महारिकॉर्ड

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ नैट साइवर-ब्रंट ने 35 गेंदों पर 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 69 रन की तूफानी पारी खेली. नताली साइवर WPL 2025 में ऑरेंज कैप चार्ट में 416 रनों के साथ सबसे आगे हैं और अब वो WPL के एक ही सीजन में 400 से ज़्यादा रन (Nat Sciver Highest Runs Record in a Single WPL Season) बनाने वाली इतिहास की पहली खिलाड़ी बन गई हैं.

पहले बल्लेबाजी करते हुए, आरसीबी ने कप्तान स्मृति मंधाना की 37 गेंदों में 53 रनों की पारी और एलिस पेरी (38 गेंदों में 49), ऋचा घोष (22 गेंदों में 36) और जॉर्जिया वेयरहैम (10 गेंदों में 31) के उपयोगी योगदान की बदौलत तीन विकेट पर 199 रन का मजबूत स्कोर बनाया. जवाब में, एमआई नौ विकेट पर 188 रन पर रुक गया. एमआई और डीसी दोनों ने लीग मैचों में पांच-पांच जीत दर्ज की, लेकिन डीसी का नेट रन रेट बेहतर था.