इस पहलू ने मुशीर की पारी को बनाया स्पेशल, सेलेक्टरों के बीच चर्चा, सूर्यकुमार यादव भी...

Duleep Trophy: वीरवार को देश के अलग-अलग शहरों में शुरू हुए दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट का पहल दिन पूरी तरह से युवा मुशीर खान (Musheer Khan) के इर्द-गिर्द सिमट गया. भारत बी के लिए खेलते हुए मुशीर खान (Musheer fantastic century) ने अपनी पहली ही दलीप ट्रॉफी मैच की पारी में नाबाद शतक जड़कर खुद को चर्चाओं के केंद्र में ला दिया. अनंतपुर में खेले जा रहे एक मैच में अक्षर पटेल (Axar Patel) की चर्चा रही, लेकिन ज्यादा सुर्खियां बटोरीं मुशीर खान ने. और 19 साल के मुशीर खान के शतक पूरा होने के बाद बाहर बैठे उनके बड़े भाई सरफराज खान का रिएक्शन देखने लायक था. जाहिर है कि बड़े भाई होने के नाते यह प्रतिक्रिया स्वभाविक थी. मगर एक खास वजह से मुर्शीद की इस पारी के चर्चे अजित अगर एंड कंपनी के बीच भी हैं.

दरअसल मुर्शीद के शतक की चर्चा इस वजह से जोरों पर है क्योंकि भारत ए के बल्ला थमाने के बाद जब भारत बी ने बल्लेबाजी शुरू की, तो कुछ देर तक तो सबकुछ सही चला, लेकिन जल्द ही देखते ही देखते भारत बी का स्कोर 7 विकेट पर 97 रन हो गया. ऐसे में लग रहा था कि उसकी पारी जल्द ही सिमट जाएगी, लेकिन मुर्शीद ने इस बहुत ही मुश्किल समय में टीम को उबारते हुए नाबाद शतक (105 रन, 227 गेंद, 10 चौके, 2 छक्के) बनाया. और इसी अंदाज ने उनकी पारी को कहीं ज्यादा चर्चा का विषय बना दिया.

मुशीर का शतक पूरा होने के बाद बाहर ड्रेसिंग रूम में बैठे सभी खिलाड़ियों ने खड़े होकर उनकी पारी को सराहा, लेकिन बड़े भाई और हालिया सालों में घरेलू क्रिकेट में जमकर बरसने वाले सरफराज खान सबसे आगे बैठे थे. और उनकी प्रतिक्रिया अलग ही थी, जिसे सहज ही समझा जा सकता है. सरफराज का यह वीडियो वायरल हो रहा है

