Virat kohli: धोनी के बयान ने मचाई हलचल, विराट के साथ रिश्ते को लेकर दिए बयान ने लूटी महफिल

MS Dhoni on Relation with Virat Kohli: पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में विराट कोहली के साथ अपने खास रिश्ते के बारे में बात की. धोनी ने एक इवेंट के दौरान कहा कि उनके और कोहली (MS Dhoni on Virat Kohli) के बीच एक अटूट बॉन्ड है, जो उन्होंने भारतीय टीम के लिए साथ खेलते हुए बना है. धोनी ने बताया कि कोहली एक बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और उनके साथ खेलना हमेशा एक रोमांचक अनुभव रहा है. दोनों ने साथ मिलकर भारतीय क्रिकेट टीम को कई यादगार और बड़ी जीत दिलाई हैं.

MS Dhoni talking about the bond with Virat Kohli. 🫂❤️



कोहली के बारे में बात करते हुए धोनी ने कहा कि उन्हें उनके जुनून और खेल के अंदाज ने बहुत प्रभावित किया है. धोनी ने कहा कि कोहली एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमेशा अपनी टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं और उनके खेल का स्तर हमेशा ही ऊंचा होता है.

धोनी और कोहली के बीच की बॉन्डिंग भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए खास रहा है. दोनों खिलाड़ियों ने अपने खेल के माध्यम से न केवल भारत का नाम रोशन किया है, बल्कि युवा खिलाड़ियों के लिए भी एक उदाहरण पेश किया है. धोनी को लेकर विराट कोहली ने भी एक बयान में कहा था की जब मैं अपने खराब फॉर्म से गुजर रहा था तो एक धोनी भाई ही थे जो मेरा हौसला बढ़ाया करते थे और मुझे बस उनका कॉल आता था, ये बयान दोनों के बीच के खास रिश्ते को बताने के लिए काफी है.