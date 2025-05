CSK vs KKR: 'मेरा आखिरी मैच ...' धोनी ने IPL से रिटायरमेंट को लेकर तोड़ी चुप्पी

MS Dhoni Gives Big Statement On His IPL Future: चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK vs KKR in IPL 2025) के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni in IPL 2025) ने इंडियन प्रीमियर लीग में बुधवार को यहां कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ दो विकेट की जीत के बाद स्वीकार किया कि वह अपने करियर के अंतिम चरण में है लेकिन साथ ही कहा कि उनका तुरंत संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं है और वह समय के साथ इस बारे में फैसला करेंगे. कप्तान अजिंक्य रहाणे (48), आंद्रे रसेल (38) और मनीष पांडे (नाबाद 36) की पारियों से नाइट राइट राइडर्स ने छह विकेट पर 179 रन बनाए जिसके जवाब में सुपरकिंग्स ने 60 रन पर पांच विकेट गंवाने के बावजूद डेवाल्ड ब्रेविस (52 रन, 25 गेंद, चार छक्के, चार चौके) के अर्धशतक और शिवम दुबे (45 रन, 40 गेंद, तीन छक्के, दो चौके) के साथ उनकी छठे विकेट की 67 रन की साझेदारी से 19.4 ओवर में आठ विकेट पर 183 रन बनाकर जीत दर्ज की.

सुपरकिंग्स की टीम ने इस जीत के साथ लगातार चार हार के क्रम को तोड़ा जिसके बाद धोनी ने समर्थन के लिए दर्शकों की सराहना की और संकेत दिया कि उनका मौजूदा सत्र खत्म होने के साथ संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं है.

धोनी ने मैच के बाद कहा, ‘‘यही वह प्यार और स्नेह है जो मुझे हमेशा मिलता रहा है.. यह मत भूलिए कि मैं 42 साल का हूं. मैं लंबे समय तक खेला हूं. उनमें से बहुतों को नहीं पता कि मेरा आखिरी मैच कब होगा (मुस्कुराते हुए) इसलिए वे आकर मुझे खेलते हुए देखना चाहते हैं.'

Dhoni on playing IPL 2026 pic.twitter.com/uSJ77OXHdw — रोहन (@Pvthaibhai) May 7, 2025

उन्होंने कहा, ‘‘इस तथ्य से बचा नहीं जा सकता कि मैं अपने करियर के अंतिम चरण में हूं.. इस आईपीएल के खत्म होने के बाद छह से आठ महीने और कड़ी मेहनत करनी होगी और देखना होगा कि मेरा शरीर इस दबाव को झेल सकता है या नहीं..अभी कुछ तय नहीं करना है लेकिन मैंने जो प्यार और स्नेह देखा है, वह शानदार है.''