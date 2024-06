धोनी की टीम में होता यह खिलाड़ी तो उनके नाम होते 12 आईपीएल ट्रॉफी

MS Dhoni vs Jasprit Bumrah, IPL : भारतीय टीम के महान पूर्व क्रिकेटर एम धोनी के बारे में कौन नहीं जानता है. टीम इंडिया की तरफ से वह आईसीसी के लगभग सभी खिताब जितने वाले पहले कप्तान हैं. इसके अलावा देश की प्रतिष्ठित लीग आईपीएल में भी उनका जमकर जलवा देखने को मिलता है. यहां वह चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए शिरकत करते हैं. उनकी अगुवाई में टीम 5 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर चुकी है. टीम ने उनकी अगुवाई में पहली बार 2010 में ट्रॉफी पर कब्जा जमाया. उसके बाद 2011, 2018, 2021 और 2023 में भी मैदान मारने में कामयाब रही.

धोनी को आईपीएल में एक सफल कप्तान के तौर पर जाना जाता है. क्रिकेट एक्सपर्ट के साथ-साथ फैंस का भी मानना है कि वह खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा के हिसाब से अच्छी तरह इस्तेमाल करना जानते हैं. यही वजह है कि वह आईपीएल के सफलतम कप्तानों में शुमार हैं.

