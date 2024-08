WI vs SA: कागिसो रबाडा ने टेस्ट में रचा इतिहास, जैक कैलिस का रिकॉर्ड तोड़ साउथ अफ्रीकी क्रिकेट में मचाई खलबली

Kagiso Rabada record: वेस्टइंडीज के खिलाफ (WI vs SA 1st Test) पहले टेस्ट मैच में कागिसो रबाडा (South African fast bowler Kagiso Rabada) ने पूर्व दिग्गज जैक कैलिस (Jacques Kallis record in Test) के रिक़ॉर्ड को तोड़ दिया है. टेस्ट में साउथ अफ्रीका की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले लिस्ट में कागिसो रबाडा अब छठे गेंदबाज बन गए हैं. बता दें कि जैक कैलिस ने टेस्ट में 291 विकेट लिए थे. वहीं, अब रबाडा, कैलिस से आगे निकल गए हैं. रबाडा ने अबतक 294 विकेट लि हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में रबाडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 ओवर में 56 रन देकर 3 विकेट लिए. पिच पर तेज गेंदबाजों को कम मदद मिलने के बावजूद रबाडा ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को चुनौती दी. उन्होंने कावेम हॉज का अहम विकेट हासिल किया और बाद में गुडाकेश मोटी और केमर रोच को आउट करके निचले क्रम की कमर तोड़ दी.

जब कागिसो रबाडा (Kagiso Rabada) ने मैच में गुडाकेश मोती को आउट कर अपना दूसरा विकेट लिया, तो उन्होंने टेस्ट करियर में 293 टेस्ट विकेट हासिल किए और इसी साथ जैक्स कैलिस के 292 विकेट लेने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट इतिहास में साउथ अफ्रीका के छठे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बन गए.(Kagiso Rabada becomes 6th leading wicket-taker for South Africa in Test cricket)

रबाडा ने यह उपलब्धि सिर्फ़ अपने 63वें टेस्ट में हासिल की. ​​29 साल की उम्र में, रबाडा ने यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. क्रिकेट इतिहास के सबसे महान ऑलराउंडरों में से एक माने जाने वाले जैक्स कैलिस ने साउथ अफ्रीका के लिए 166 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 32.65 की औसत से 292 विकेट लिए. कैलिस ने अपने टेस्ट करियर के दौरान पांच बार पांच विकेट भी लिए थे.

अपने करियर में 292 विकेट लेने के अलावा कैलिस ने 13,000 से ज़्यादा रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर हैं और वनडे इंटरनेशनल में साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है.

साउथ अफ्रीका के लिए डेल स्टेन ने टेस्ट में लिए हैं सबसे ज्यादा विकेट (South Africa's leading-wicket takers in Tests)

साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने 93 मैचों में 22.95 की औसत से 439 विकेट लि हैं. उनके बाद दूसरे नंबर पर शॉन पोलक हैं, जिन्होंने 108 टेस्ट मैचों में 23.11 की औसत से 421 विकेट लिए हैं. तीसरे स्थान पर मखाया एंटिनी हैं, जिन्होंने 101 टेस्ट मैचों में 28.82 की औसत से 390 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है. एलन डोनाल्ड 72 टेस्ट मैचों में 330 विकेट लेकर चौथे स्थान पर हैं, जिनका औसत 22.25 है. मॉर्नी मॉर्केल सूची में पांचवें स्थान पर हैं, मॉर्केल ने 86 टेस्ट मैचों में 27.66 की औसत से 309 विकेट लिए हैं.

टेस्ट मैच की बात की जाए तो कागिसो रबाडा के तीन विकेट और बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज की शानदार गेंदबाजी की बदौलत साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को पहली पारी में सिर्फ 233 रन पर ढेर कर दिया और इस तरह से पहली पारी के आधार पर 124 रन की बढ़त हासिल कर ली. चौथे दिन स्टंप्स तक साउथ अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में 30-0 रन बना लिए थे.

पूरे मैच में लगातार बारिश के कारण टेस्ट में अब सिर्फ एक दिन शेष बचा है, ऐसे में परिणाम निकालना मुश्किल नजर आ रहा है. हालांकि,साउथ अफ्रीका विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को देखते हुए मैच को जीतने की कोशिश में नई रणनीति अपना सकता है.