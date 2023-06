WTC Final: विराट कोहली के पास सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका, ऐसा करते ही होगा ऐतिहासिक कमाल

Kohli WTC Final, कोहली के पास सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका

Most Centuries in Test against Australia: विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 7 जून को 'द ओवल' में होने वाला है. एक बार फिर फैन्स विराट कोहली (Virat Kohli) की बल्लेबाजी का मजा लेते हुए नजर आएंगे. हाल के समय में कोहली (Kohli Test record vs Australia) का फॉर्म शानदार रहा है. ऐसे में फैन्स को उम्मीद है कि किंग कोहली इस फाइनल मैच में अच्छी बल्लेबाजी कर बड़ा स्कोर बनाएंगे. बता दें कि इस फाइनल मैच में किंह कोहली के पास सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के नाम हैं. तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में 11 शतक लगाए हैं. वहीं, इस मामले में दूसरे नंबर पर सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) और विराट कोहली (Kohli) हैं. कोहली ने 8 शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में लगाने में सफल रहे हैं.

