IND vs ENG: टीम इंडिया के लिए डबल झटका, मोहम्मद शमी इंग्लैंड टेस्ट से बाहर, तो तीसरे टेस्ट से भी बाहर हो सकता है ये स्टार खिलाड़ी

IND vs ENG 2nd Test

Ravindra Jadeja Ruled Out: पहला टेस्ट गंवाने के बाद भारत को शुक्रवार से शुरू हो रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड (IND vs ENG) की बेखौफ ‘बैजबॉल' शैली का सामना करने के लिये बेहतर रणनीति के साथ उतरना होगा जबकि उसके प्रमुख खिलाड़ी भी चोट के कारण बाहर हैं. अपनी धरती पर काफी मजबूत भारतीय टीम को हैदराबाद में पहले टेस्ट में हार झेलनी पड़ी. उसके बाद रविंद्र जडेजा और केएल राहुल के चोट के कारण बाहर होने से उसका काम और मुश्किल हो गया है. रिपोर्ट्स की मानें तो रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja Ruled Out from 3rd Test vs England) को अपने हैमस्ट्रिंग इंजरी से ठीक होने में अभी और समय लग सकता है और इस वजह से वो दूसरे ही नहीं बल्कि तीसरे टेस्ट मैच से भी बाहर हो सकते है.

तीसरे टेस्ट से जडेजा होंगे बाहर