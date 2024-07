लखनऊ सुपर जायंट्स ने चली सबसे बड़ी चाल! भारतीय दिग्गज को बनाने जा रहा है टीम का 'गुरु'

VVS Laxman can join Lucknow Super Giants: आईपीएल के 18वें सीजन के लिए देश में जोरो शोरों से तैयारियां जारी हैं. आगामी सीजन से पूर्व एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. TOI की खबर के मुताबिक लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मुख्य कोच के रूप में वीवीएस लक्ष्मण को अपने साथ जोड़ने में दिलचस्पी दिखा रही है. मौजूदा समय में फ्रेंचाइजी के हेड कोच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर जस्टिन लैंगर हैं. लैंगर की देख रेख में टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं सुधरा है. एलएसजी पिछले साल प्ले ऑफ में भी नहीं पहुंच पाई थी.

यही नहीं खबरों की माने तो टीम नए कप्तान की तरफ भी देख रही है. मौजूदा समय में एलएसजी के कप्तान केएल राहुल हैं, लेकिन उनकी अगुवाई में फ्रेंचाइजी को अबतक कुछ खास कामयाबी हाथ नहीं लगी है. टीम के मेंटर जबतक गौतम गंभीर थे. तबतक टीम प्ले ऑफ में कम से कम पहुंचने तक कामयाब हो पाई थी, लेकिन उनके जाने के बाद एलएसजी का ग्राफ और तेजी से निचे गिरा है. पिछले साल लखनऊ की टीम ने अंकतालिका में 7वें स्थान पर रहते हुए अपने सफर का अंत किया था.

Lucknow Supergiants are interested in having VVS Laxman in their coaching staff. (TOI). pic.twitter.com/0hMgFOMiJS