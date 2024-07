इन 3 भारतीय स्टार के पास संन्यास के अलावा नहीं बचा है कोई विकल्प, टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी होंगे नजरअंदाज

3 Indian stars will not get place in team 2026 T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2024 का समापन हो चुका है. टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया ट्रॉफी पर कब्जा जमाने में कामयाब रही. एक दो खिलाड़ियों को छोड़ दें तो टूर्नामेंट के दौरान सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन आला दर्जे का रहा. हालांकि, टूर्नामेंट की समाप्ति के बाद भारतीय खेमे में जहां खुशी का माहौल था. वहीं दूसरी तरफ कहीं न कहीं दुःख का माहौल था. खुश होने का कारण यह था कि टीम इंडिया ने करीब 11 साल बाद आईसीसी के किसी बड़े खिताब पर कब्जा जमाया था. वहीं दुखी होने के पीछे का मुख्य कारण 'त्रिमूर्ति' का संन्यास था. इसके अलावा 'गुरु' राहुल द्रविड़ भी आखिरी बार भारतीय टीम के साथ नजर आ रहे थे.

रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा ने अपने बढ़ते उम्र को देखते हुए क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप से संन्यास ले लिया है. यही नहीं टीम में और ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिनकी उम्र इनके ही आस पास है. हालांकि, उन्होंने टी20 फॉर्मेट से अबतक संन्यास का ऐलान नहीं किया है. उनको उम्मीद है कि 2026 में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप में उन्हें भारतीय स्क्वाड में जगह मिल सकती है, लेकिन बेहद कम उम्मीद है कि इन 3 स्टार खिलाड़ियों के नाम पर चर्चा की जाए. उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

मोहम्मद शमी

वर्ल्ड कप 2023 में कहर बरपाती गेंदबाजी करने वाले दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की मौजूदा उम्र 33 साल है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 तक वह करीब 26 साल से अधिक के हो जाएंगे. ऐसे में एक तेज गेंदबाज के रूप में इसी प्रकार अपना प्रदर्शन बनाए रखना बेहद कठीन काम है. इसके अलावा मौजूदा समय में कई युवा तेज गेंदबाज बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में बेहद कम संभावना नजर आ रही है कि शमी को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम में जगह मिल सकती है.

श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर की मौजूदा उम्र 29 साल है. पिछले काफी समय से देखा जा रहा है कि उन्हें भारतीय में टी20 फॉर्मेट से नजरअंदाज किया जा रहा है. इसके पीछे की मुख्य वजह उनकी स्लो बल्लेबाजी है. इसके अलावा मौजूदा समय में युवा क्रिकेटरों के भरमार को देखते हुए कम संभावना नजर आ रही है कि वह 2026 के लिए भारतीय टीम में जगह बना सकते हैं.

केएल राहुल

केएल राहुल की मौजूदा उम्र 32 साल है. टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए उन्हें जब भारतीय टीम से नजरअंदाज किया गया तो हर कोई हैरान था. उनको ड्राप किए जाने के पीछे की मुख्य वजह उनकी स्लो बल्लेबाजी रही. यही नहीं विकेटकीपिंग में पंत और सैमसन उनसे काफी आगे नजर आए. इसके अलावा सलामी बल्लेबाज के रूप में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल जैसे बल्लेबाज बाजी मारने में कामयाब रहे.

भविष्य में राहुल की प्रतिस्पर्धा इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा ऋतुराज गायकवाड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जैसे बल्लेबाजों से हैं. ऐसे में बेहद कम संभावना है कि उन्हें दोबारा टीम में जगह मिल पाए.

