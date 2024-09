AFG vs SA 1st ODI: मोहम्मद नबी का ऐतिहासिक कारनामा, 46 देश के खिलाफ जीत दर्ज कर विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

Mohammad Nabi: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में अफगानिस्तान ने इतिहास रच दिया. अफगानिस्तान की टीम ने साउथ अफ्रीका को 6 विकेट से हराकर इंटरनेशनल में पहली बार अफ्रीकी टीम को हराने का कमाल किया है. वहीं, अफगानिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद नबी (Mohammad Nabi) के नाम एक कमाल का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. नबी इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में 46 अलग-अलग देश के खिलाफ मैच जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच जीतते ही नबी ने यह कारनामा अपने नाम दर्ज कर लिया है.

मोहम्मद नबी ने अबतक त्रिनिदाद और टोबैगो, अमेरिका, भूटान, मालदीव, बारबाडोस, युगांडा, बरमूडा, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नामीबिया, नीदरलैंड, कनाडा, केन्या, हांगकांग, यूएई, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, बहरीन, मलेशिया, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ईरान, थाईलैंड, जापान, बहामास, बोत्सवाना, जर्सी, फिजी, तंजानिया, इटली, अर्जेंटीना, पापुआ न्यू गिनी, केमैन आइलैंड्स, ओमान, चीन, सिंगापुर, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच जीतने में सफलता हासिल की है.

