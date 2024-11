मिचेल स्टार्क का धमाका, ब्रेट ली का रिकॉर्ड तोड़, एमसीजी के बने नए सुल्तान

Most bowled dismissals at MCG in ODI: ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज (4 नवंबर 2024) मेलबर्न स्थित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है. जहां मिचेल स्टार्क ने कहर बरपाती गेंदबाजी करते हुए इतिहास रच दिया है. वह एमसीजी में वनडे फॉर्मेट के तहत सर्वाधिक बोल्ड करते हुए विकेट हासिल करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. 34 वर्षीय स्टार्क ने खास मामले में अपने पूर्व साथी खिलाड़ी ब्रेट ली को पछाड़ा है. ली ने यहां उम्दा गेंदबाजी करते हुए 7 बार विपक्षी बल्लेबाजों को बोल्ड किया था, जबकि आज पाकिस्तान के खिलाफ 2 खिलाड़ियों को बोल्ड करते हुए स्टार्क ने उन्हें पछाड़ दिया है. खबर लिखे जाने तक एमसीजी में स्टार्क के नाम अबतक 8 बोल्ड दर्ज है.

एमसीजी में सर्वाधिक बार बल्लेबाजों को बोल्ड करने वाले खिलाड़ी

8 - मिचेल स्टार्क

7 - ब्रेट ली

4 - मिचेल जॉनसन

4 - जेम्स फॉकनर

MITCHELL STARC WITH 3/33 WITH 3 MAIDENS AT THE MCG...!!! 🙇‍♂️ pic.twitter.com/FLVEoid5J3 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 4, 2024

पहले ही वनडे में दिखा स्टार्क का कहर

जैसा कि सीरीज शुरू होने से पूर्व पहले ही संभावना जताई जा रही थी कि मैच के दौरान पाकिस्तान के लिए मिचेल स्टार्क मुसीबत बन सकते हैं. ठीक वैसा ही हुआ है. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया को शुरूआती सफलता दिलाई. मैच के दौरान वह अपनी टीम के लिए 10 ओवरों की गेंदबाजी करते हुए 33 रन खर्च कर सर्वाधिक 3 विकेट चटकाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके शिकार विपक्षी टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब के अलावा शाहीन अफरीदी बने. स्टार्क ने अयूब और अफरीदी को बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, जबकि शफीक विकेटकीपर जोश इंगलिस के हाथों कैच आउट हुए.

यह भी पढ़ें- ''16 बच्चे, वाह!'', वसीम अकरम, गिलक्रिस्ट और वॉन ने हदें की पार, कामरान गुलाम के परिवार का बनाया मजाक