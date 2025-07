IND vs ENG: दूसरे टेस्ट में भारत के विजेता बनते ही माइकल वॉन ने की भविष्यवाणी, इस टीम को बताया 3-1 से सीरीज का विजेता

Michael Vaughan Prediction on Anderson–Tendulkar Trophy Winner: भारतीय टीम ने एजबेस्टन टेस्ट मैच को 336 रन से जीतकर इतिहास रच दिया. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार भारत ने एजबेस्टन में जीत हासिल की है. भारत के गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने कमाल की गेंदबाजी कर भारत को जीत दिलाई. भारत के जीत मिलते ही इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने चौंकाने वाली भविष्यवाणी की और उस टीम का नाम बताया जो इस सीरीज को 3-1 से जीतने में सफल रहेगी. वॉन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "इस सप्ताह भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है.. शानदार प्रदर्शन.. मेरी भविष्यवाणी अभी भी जीवित है.. 3-1 से इंग्लैंड".

India have been too good this week .. Outstanding performance .. My prediction is still alive .. 3-1 England .. #ENGvsIND