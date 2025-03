PAK vs NZ: 'अगर हम जल्द ही...' पहले मैच में पाकिस्तान का हुआ खस्ताहाल, जीत के बाद न्यूजीलैंड कप्तान के बयान ने मचाई खलबली

Michael Bracewell on Win vs PAK in First T20I: न्यूजीलैंड ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. पहले मुकाबले में पाकिस्तान की टीम 18.4 ओवर में सिर्फ 91 रन पर सिमट गई, जिसके बाद न्यूजीलैंड ने 10.1 ओवर में केवल एक विकेट खोकर आसान जीत दर्ज की. मैच के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल (Michael Bracewell on Win vs PAK 1st T20I) ने शानदार प्रदर्शन के लिए अपनी टीम की सराहना की. उन्होंने दर्शकों का धन्यवाद किया. ब्रेसवेल ने अपने बयान में कहा "काइल जैमीसन की गेंदबाजी को संभालना मुश्किल था, वह अपना चौथा ओवर डालने के लिए तैयार थे. ब्रेसवेल ने आगे कहा कि अगर जैमीसन को जल्द ही पूरा स्पेल करने दिया जाता, तो पाकिस्तान को और कम स्कोर पर रोका जा सकता था. उन्होंने यह भी कहा कि छोटे फार्मेंट में गेंदबाजों को सही समय पर गेंद थमाना एक चुनौती होता है.

जैमीसन ने अपने गेंदबाजी पर जताई खुशी

प्लेयर ऑफ द मैच काइल जैमीसन ने भी अपनी शानदार गेंदबाजी पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि अपने घरेलू मैदान पर खेलना और वहां की परिस्थितियों का फायदा उठाना उनके लिए सुखद अनुभव रहा. उन्होंने टीम के अन्य गेंदबाजों की भी तारीफ की, खासकर जैकब डफी और जकारी फाउलकेस की, जिन्होंने अहम योगदान दिया.

हार के बाद पाक कप्तान सलमान आगा ने कहा

पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने हार पर कहा कि, "यह मुश्किल था, हम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन हमें फिर से एकजुट होने की जरूरत है. न्यूजीलैंड ने वास्तव में अच्छी गेंदबाजी की, थोड़ी सीम मूवमेंट भी थी. हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे और अगले गेम के बारे में सोचेंगे. हमारे पास तीन डेब्यूटेंट थे, जितने अधिक गेम वे खेलेंगे, वे उतना ही सीखेंगे. न्यूजीलैंड में नई गेंद थोड़ी कारगर साबित होती है, हमारे पास अच्छे गेंदबाज हैं और हम अगले मैच में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे. इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने सीरीज में बढ़त बना ली है और आगे के मुकाबलों में उनका आत्मविश्वास और मजबूत होगा.