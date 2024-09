Mehidy Hasan Miraz: ऐसा क्या हुआ कि मेहदी हसन ने अपने 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड रिक्शा चालक को दे दिया?

Mehidy Hasan Miraz Gives 'Player of the Series' Award to Rickshaw Puller Killed During Protests: मंगलवार (3 सितंबर, 2024) का दिन बांग्लादेश क्रिकेट टीम के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा. नजमुल हुसैन शांतो एंड कंपनी ने बीते कल इतिहास रहते हुए पहली बार पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज पर कब्जा जमाया है. मेहमान टीम ने पहले टेस्ट मुकाबले में मेजबान टीम को 10 विकेट से रौंदा. इसके बाद वह आखिरी मुकाबले में भी 6 विकेट से शानदार जीत हासिल करने में कामयाब रहे.

जीत के हीरो ऑलराउंडर खिलाड़ी मेहदी हसन मिराज रहे. उन्होंने अपनी टीम के लिए मुकाबले के दौरान गेंदबाजी में 1 बार पांच विकेट हॉल लेते हुए कुल 10 सफलता प्राप्त की. वहीं बल्लेबाजी के दौरान दो अर्धशतकों के बदौलत कुल 155 रन बनाए. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' भी चुना गया.

Mehedi Hasan Miraz donated his Man of the Series prize money to the family of a rickshaw puller who was martyred in the student movement against discrimination! 🇧🇩

