मार्टिन गुप्टिल ने छोड़ा दुनिया के सभी बल्लेबाजों को पीछे, बना डाला T20 cricket का सबसे बड़ा Record

मार्टिन गुप्टिल ने पहले टी 20 आई में 40 रनों की पारी खेली

Scotland vs New Zealand : न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल (Martin Guptill) बुधवार को अंतरराष्ट्रीय टी 20 आई में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए क्योंकि उन्होंने स्कॉटलैंड (Scotland vs New Zealand) के खिलाफ पहले टी 20 आई में 40 रनों की पारी खेली. इस पारी के दौरान, गुप्टिल ने खेल के सबसे छोटे प्रारूप में यह बड़ा मील का पत्थर हासिल करने के लिए भारत के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को पीछे छोड़ दिया, जिनके पास 3379 रन हैं. दाएं हाथ के गुप्टिल के अब T20I में 3,399 रन हो गए हैं, जो रोहित से 20 रन अधिक हैं.