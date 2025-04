LSG vs MI: 'जो जब करना था, मैंने बराबर किया', लेकिन...', मैच से पहले रोहित की एलएसजी मेन्टॉर जहीर की बातचीत वायरल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) में आज शुक्रवार को लखनऊ सुपर जॉयंट्स (LSG vs MI) और मुंबई इंडियंस के बीच खेले जाने मुकाबले से पहले रोहित शर्मा और लखनऊ के मेन्टॉर और पूर्व क्रिकेटर जहीर खान के बीच चैट सोशल मीडिया पर जोर-शोर से वायरल हो गई है. इस बातचीत में रोहित पूर्व पेसर से कह रहे हैं, 'जो जब करना था, मैंने बराबर से किया. अब मेरेको कुछ करने की जरूरत नहीं है.' रोहित ऐसा बोल ही रहे थे कि पीछे से ऋषभ पंत आते हैं और उन्हें पीछे से पकड़ लेते हैं. और जैसे ही यह चैट सोशल मीडिया पर आई, यह तूफान सी वायरल हो गई. और फैंस इस चैट पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

चैट रोहित से जुड़ी है, तो फैंस सीरियस हो जाते हैं

अच्छी बात है कि फैंस पूरा विषय समझना चाहते हैं

Kya context mey bola you can't judge in parts. Need to watch full video. — iBRAINPOWERS (@ibrainpowers) April 4, 2025

यह भी एक नजरिया है ॉ

First take 16 crores and then say "ab kuch karne ki jarurat nahi h" — Strike1andout (@Strike1AndOut) April 3, 2025

बातचीत और प्रदर्शन अपनी जगह है, आलोचना अपनी जगह

2 nonperformers together. — Sameer Singh (@Imsamtheone) April 4, 2025

आलोचकों के निशाने पर हैं रोहित

इसमें दो राय नहीं कि मुंबई इंडियंस (MI) के रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आलोचकों के निशाने पर है. और यहां से हर मैच की विफलता से उन पर शिकंजा और कसता ही जाएगा. रोहित आईपीएल (2025) में अभी तक खेले तीन मैचों में उस रोहित से कोसों दूर दिखे हैं, जो करोड़ों फैंस की यादों में समाए हुए हैं. इन तीन मैचों में उनका औसत सिर्फ 7 का है. पूर्व कप्तानी की नाकामी का असर अच्छी शुरुआत पर ही नहीं, टीम के प्रदर्शन पर भी पड़ा है. और इंडियंस तीन मैचों में दो में हार और एक जीत से प्वाइंट्स टेबल में नंबर छह पर है. जाहिर है कि लखनऊ के खिलाफ मुकाबले में फिर से करोड़ों फैंस के साथ ही आलोचकों की नजरें भी रोहित पर रहेंगी.