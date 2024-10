6,6,6,6,6,6, मुंबई के बैटर ने मचाया ऐसा घमासान की हार गई रॉबिन उथप्पा की टीम, VIDEO

Los Angeles Waves CC beat Chicago CC: नेशनल क्रिकेट लीग 2024 का 15वां मुकाबला 12 अक्टूबर को शिकागो सीसी और लॉस एंजिल्स वेव्स सीसी के बीच खेला गया. जहां लॉस एंजिल्स की टीम 8 विकेट से मैदान मारने में कामयाब रही. मैच के हीरो लॉस एंजिल्स के गेंदबाज टोड एस्टल रहे. जिन्होंने गेंदबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 2 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 7.00 की इकोनॉमी से 14 रन खर्च करते हुए 3 विकेट चटकाए. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

टेक्सास में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए शिकागो सीसी की टीम 10 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 99 रन बनाने में कामयाब हुई थी. टीम के लिए सर्वोच्च स्कोरर मध्यक्रम के बल्लेबाज मिकाइल लुइस रहे. उन्होंने 5वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 17 गेंदों का सामना किया. इस बीच 1 चौका और 3 छक्के की मदद से 26 रन बनाने में कामयाब रहे. उनके अलावा लियोनार्डो जूलियन ने 9 गेंदों में 24 रन की पारी खेली.

Total Destruction ft. Tim David 💥



Tim David smashed it all around the park during his 44 off 23, lifting the Los Angeles Waves to a win over Chicago! 💪#SixtyStrikesOnFanCode pic.twitter.com/ELlOsqrnGh